«هاتي نفحة من نفحاتكم».. زوجة في دعوى خلع: «عايزني أصرف على البيت من فلوس أهلي»

داخل أروقة محكمة الأسرة بالقاهرة، تقدمت سيدة (30 عامًا)، بدعوى خُلع ضد زوجها بعد عامين من زواجهما، متهمة إياه باستغلالها ماديًا والضغط عليها للحصول على أموال من آسرتها، بعدما اكتشفت أنه يتعامل معها كـ «مصدر دخل» وليس زوجة.

تحكي في دعواها: «اتجوزته عن اقتناع رغم إن مستواه الاجتماعي أبسط مننا، قولت الحب والتفاهم أهم من الفلوس، لكن بعد الجواز اكتشفت إنه شايفني مجرد وسيلة علشان يمد إيده على اللي عند أهلي».

توضح أنها منذ الأشهر الأولى للزواج فوجئت بزوجها يطلب منها المساهمة في مصروف البيت بالكامل، رغم أنه يعمل موظف ولديه دخل ثابت، إلا أن شغله الدائم كان: «خلي أهلك يساعدونا، ما هو مش معقول تكوني بنت ناس مرتاحين ومش عارفين نعيش في مستوى عالي عن كدا».

وتكمل الزوجة: «كان دايما يقولي (ادينا نفحة من نفحاتكم) كأنه متجوزني مش علشان نبني بيت، لكن علشان يفتح باب رزق جديد من ورايا».

وتشير في أوراق الدعوى، إلى أن الخلافات بينهما تحولت إلى معارك يومية، إذ كان الزوج يتعمد إهانتها أمام أهلها إذا رفضت تلبية طلباته المالية، ويضغط عليها بعبارات تحمل سخرية وتهكم.

وتابعت: «لما كنت أرفض أطلب فلوس من بابا وماما، كان يتهمني بالغباء ويقولي انتي مش عايزة تعيشي في المستوى اللي اتربيتِي فيه، وأنا هعيشك على الحديدة».

وتؤكد الزوجة أن محاولاتها لإقناعه بالاعتماد على عمله فشلت، إذ ظل متمسكًا باعتقاده أن زواجها منه يمنحه «حقًا مكتسبًا» في أموال أسرتها.

واستطردت: «حسيت إن كرامتي راحت، البيت بقى مجرد خناقات على الفلوس، ومفيش احترام ولا مودة، أنا خلاص مش قادرة أكمل».

الزوجة قررت أن تضع حدًا لمعاناتها بالتنازل عن حقوقها الشرعية والمادية، والاكتفاء بطلب الخُلع، مؤكدة أنها لا تريد سوى أن تخرج من حياة «تغيب عنها المودة والرحمة»، على حد وصفها.

المصري اليوم