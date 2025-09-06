«زي الفل وبتسلم عليكم».. تامر حسين يعلن عن مفاجأة لجمهور شيرين عبدالوهاب

طمأن الشاعر الغنائي تامر حسين جمهور الفنانة شيرين عبدالوهاب على حالتها الصحية، مؤكدًا أنها بخير وبصحة جيدة.

وكتب تامر حسين عبر حسابه على «إكس»: «لسة مطمن على حبيبتي وأختي الفنانة شيرين عبدالوهاب وزي الفل الحمد لله وبتسلم عليكم».

كما أعلن حسين عن طرح أغنية «غالية علينا يا بلادنا»، قريبًا بالنسخة الماستر بصوت شيرين عبدالوهاب، حيث قال: «وهننزل أغنية (غالية علينا يا بلادنا) بالنسخة الماستر إهداء مِننا جميعًا لبلدنا الغالية مصر مِن كُل صناع العمل، تامر حسين، عمرو مصطفى، توما، هانى محروس».

قدّمت شيرين عبدالوهاب اعتذارًا إلى المستشار ياسر قنطوش، مؤكدة أن ما حدث بينهما مجرد «سوء تفاهم عابر».

وقالت شيرين: «الأستاذ ياسر أخ وصديق، ومن أكتر الناس الحريصة على مصلحتي واستعادة حقوقي بأمانة وضمير، وبالتالي لا يمكن ألغي توكيلي عنده».

المصري اليوم