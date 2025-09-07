«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو تعدي مسن على «الكلاب الصغيرة» بالقاهرة

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على بعض «الكلاب الصغيرة» بالقاهرة.

وقالت الداخلية في بيان، اليوم الجمعة: «إنه في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على بعض الكلاب الصغيرة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مسن – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)، وباستدعائه ومواجهته اعترف بتعديه عليهم بالضرب خوفًا من عقره حال تواجده أمام العقار محل سكنه».

وأشارت الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصري اليوم