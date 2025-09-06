القضارف تتفق مع منظومة الصناعات الدفاعية على توفير طائرة رش لمكافحة نواقل الأمراض

اتفقت حكومة ولاية القضارف ومنظومة الصناعات الدفاعية، مجمع صافات، على توفير طائرة رش لتعمل داخل الولاية بالتزامن مع حملات اصحاح البيئة بالمحليات، وذلك في إطار جهود حكومة الولاية لمكافحة نواقل الأمراض والوقاية من الأمراض المرتبطة بفصل الخريف.

وأكد والي القضارف المكلف، الفريق الركن محمد أحمد حسن أحمد إدريس، خلال لقائه الجمعة وفد منظومة الصناعات الدفاعية، أكد اهتمام حكومته بالعمل الصحي، خاصة في فصل الخريف، في ظل تأثر عدد من القرى والمناطق بالسيول والفيضانات ومياه الأمطار، والتي يتوقع أن ينتج عنها آثار سالبة على الصحة والبيئة.

سونا