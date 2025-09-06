وزيرة الصناعة والتجارة تجري مباحثات اقتصادية مع وزارات حكومية وشركات صناعية يابانية

أجرت الأستاذة محاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة، يرافقها السيد السفير الريح حيدوب، سفير السودان في اليابان، والسيد كينتارو ميزووتشي، القائم بأعمال السفارة اليابانية بالسودان، لقاءات مع وزارات حكومية وشركات صناعية، وذلك ضمن برنامج زيارتها لليابان للمشاركة في فعاليات يوم السودان.

حيث قامت بزيارة إلى رئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، وعقدت اجتماعاً مع السيدة تسوجيساكا تكاكو، المدير العام لسياسات التجارة الدولية.

وفي الاجتماع، قدمت توضيحاً حول استقرار الأمن في معظم ولايات السودان، وخصوصًا ولاية الخرطوم، بعد انتصارات القوات المسلحة السودانية على مليشيا الدعم السريع المتمردة، مشددة على دعوة الشركات اليابانية للاستثمار في السودان، خاصة في مرحلة إعادة الإعمار. وأكدت على التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة السودانية لجذب الاستثمارات.

كما قامت بزيارة إلى مقر رئاسة منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، والتقت بالسيد نوريهيكو ايشيغرو، رئيس المنظمة.

ناقش اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، من خلال إعادة فتح مكتب المنظمة في السودان، وخاصة بعد استقرار الأوضاع الأمنية في الخرطوم.

كما استعرض الطرفان سبل الاستفادة من الخبرات الواسعة التي تتمتع بها اليابان في مجالات إعادة الإعمار والبناء ونقل التقانة وبناء القدرات في مجالات الصناعة الزراعية والمعادن.

وفي مقر شركة ايساي الطبية، التقت بالسيد هارو نايتو، المدير التنفيذي للشركة. أشادت معالي الوزيرة بجهود الشركة وتعاونها مع مركز أبحاث المايستوما.