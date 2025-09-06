والي غرب كردفان في ذكرى المولد النبوي: ماضون في تحرير الولاية والبلاد من دنس التمرد

هنأ والي ولاية غرب كردفان، اللواء ركن (م) حقوقي محمد آدم جايد، الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سائلاً الله أن يعيد هذه الذكرى العطرة على البلاد والأمة جمعاء بالخير واليُمن والبركات.

وأكد الوالي في تهنئته أن هذه المناسبة تمثل فرصة عظيمة لاستلهام القيم النبيلة التي جاء بها الرسول الكريم، والمتمثلة في الرحمة والعدل والتسامح، داعياً إلى تعزيز معاني الوحدة والتكاتف بين أبناء الوطن، والعمل من أجل نهضته واستقراره.

وأشار الوالي إلى أن ذكرى المولد النبوي الشريف تأتي هذا العام وبلادنا تخوض معركتها الفاصلة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة، مؤكداً أن ولاية غرب كردفان بصفة خاصة، والسودان بصفة عامة، موعودون بالتحرير والنصر القريب، حتى تُطهّر الأرض من دنس التمرد وتستعيد عافيتها وأمنها.