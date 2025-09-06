الإدارة العامة لخدمات نقل الدم تدعم الولايات بأجهزة حديثة وتزوّد بنك الدم القومي بمعامل جوّالة لتطوير خدمات الدم

سلمت الإدارة العامة لخدمات نقل الدم أجهزة ومعدات حديثة لبنوك الدم في الولايات، وذلك ضمن خطة شاملة لإعادة الإعمار والتطوير بعد مرحلة الحرب.

في هذا السياق، أكدت المهندسة عبير إبراهيم، عضو لجنة إعمار بنك الدم القومي، أن خدمات نقل الدم في السودان قد شهدت نقلة نوعية كبيرة وتطوراً غير مسبوق ودعمًا كبيراً، موجهة الشكر للدكتور عصام حسن، مدير الإدارة العامة لخدمات نقل الدم، ولمكتب الطوارئ ببورتسودان، على جهودهم الحثيثة في دعم هذه الخدمات الحيوية.

من جانبه، أعلن الدكتور عبد الوهاب عبد الملك ميسرة، رئيس لجنة إعمار بنك الدم القومي، عن استلام خمس وحدات متنقلة حديثة (معامل جوّالة)، من شأنها أن تُحدث نقلة نوعية في عمليات التبرع بالدم.

وأوضح أن هذه العربات الجوالة ستُسهم بشكل كبير في تطوير آليات جمع الدم، من خلال تسهيل وصول الخدمة إلى المتبرعين في أماكن تواجدهم بالمؤسسات الحكومية والجامعات، بما يضمن سهولة وسرعة التبرع.

وأكد رئيس اللجنة أن خدمات نقل الدم تعود بقوة وبصورة متطورة بفضل الدعم المستمر، مثمناً الدور الكبير الذي تضطلع به الإدارة العامة لخدمات نقل الدم، ومعالي وزير الصحة، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، في دعم استقرار هذه الخدمة وإدخال أحدث التقنيات لتطويرها.