الكنيسة الأسقفية السودانية بالأبيض تنفذ تكية للنازحين بمعسكر فضل بنو خميس بخور طقت

نفذت الكنيسة الأسقفية السودانية بمدينة الأبيض تكية للنازحين والمتأثرين بالحرب بمعسكر فضل بنو خميس بخور طقت شرق الأبيض.

وثمن مولانا عبد الرحيم آدم أبو البشر، مدير الشؤون الدينية بولاية شمال كردفان، جهود الكنيسة الأسقفية السودانية بالأبيض في تقديم هذه التكية في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد، ممتدحا وقفة المطران إسماعيل جبريل أبو دقن، مطران الكنيسة الأسقفية السودانية بالأبيض، مع المتأثرين بالحرب.

وقال أبو البشر إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها عازمة على النصر الذي بات قريباً .

المطران إسماعيل جبريل أبو دقن، مطران الكنيسة الأسقفية السودانية بالأبيض، أوضح أن هذه التكية تمثل مشاركة الكنيسة الأسقفية السودانية بمدينة الأبيض للنازحين المتأثرين بالحرب بمعسكر فضل بنو خميس.

وقال إن هذه الحرب التي فرضت على الشعب السوداني لم تفرق بين المسيحي والمسلم والوثني، لذلك تضرر منها الجميع، مشيراً إلى أن الحرب أفرزت واقعاً معيشياً صعباً ، داعياً إلى أهمية مساعدة المحتاجين والضعفاء في ظل هذه الظروف الاقتصادية المعقدة.

وتأسف المطران إسماعيل لتهجير المواطنين قسراً من مناطقهم بطريقة وحشية. ودعا إلى أهمية نبذ القبلية والجهوية والعنصرية. وقال إن المشاركة الكبيرة من قيادات العمل الديني والدعوي بولاية شمال كردفان في تدشين التكية خير دليل على التسامح والتعايش الديني في مدينة الأبيض.