المنتخب السوداني يخسر أمام مستضيفه السنغالي بهدفين دون مقابل

2025/09/05
المنتخب السوداني
خسر المنتخب السوداني أمام مستضيفه السنغالي بهدفين دون مقابل في الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 . وذلك مساء الجمعة
الجزيرة – السودان

