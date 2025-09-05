المنتخب السوداني يخسر أمام مستضيفه السنغالي بهدفين دون مقابل

\u062e\u0633\u0631 \u0627\u0644\u0645\u0646\u062a\u062e\u0628 \u0627\u0644\u0633\u0648\u062f\u0627\u0646\u064a \u0623\u0645\u0627\u0645 \u0645\u0633\u062a\u0636\u064a\u0641\u0647 \u0627\u0644\u0633\u0646\u063a\u0627\u0644\u064a \u0628\u0647\u062f\u0641\u064a\u0646 \u062f\u0648\u0646 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0641\u064a \u0627\u0644\u062c\u0648\u0644\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0627\u0628\u0639\u0629 \u0645\u0646 \u062a\u0635\u0641\u064a\u0627\u062a \u0625\u0641\u0631\u064a\u0642\u064a\u0627 \u0627\u0644\u0645\u0624\u0647\u0644\u0629 \u0644\u0643\u0623\u0633 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645 2026 . \u0648\u0630\u0644\u0643 \u0645\u0633\u0627\u0621 \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0629\r\n\r\n\u0627\u0644\u062c\u0632\u064a\u0631\u0629 - \u0627\u0644\u0633\u0648\u062f\u0627\u0646