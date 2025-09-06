مدير شرطة شمال كردفان يدشن الاسطول الجديد لمركبات شرطة الولاية

دشن اللواء شرطة الدكتور عبدالله عبدالرحمن عبدالله آدم، مدير شرطة ولاية شمال كردفان، من داخل رئاسة شرطة محلية شيكان اليوم، بحضور عدد من مديري الدوائر بشرطة الولاية، وضباط وضباط صف وجنود شرطة الولاية، الاسطول الجديد لمركبات شرطة ولاية شمال كردفان، القادم من رئاسة قوات الشرطة بالمركز.

حيث طاف الاسطول للمركبات الجديدة على شوارع مدينة الأبيض.

وأكد السيد مدير شرطة ولاية شمال كردفان، اللواء شرطة الدكتور عبدالله عبدالرحمن عبدالله آدم، على أهمية الاسطول الجديد الذي يبلغ عدده حوالي 20 مركبة جديدة، سوف تعمل في الارتكازات والطوف الليلي بمدينة الأبيض، في إطار دعم خطط شرطة الولاية الأمنية والجنائية.

واشاد بالدعم والاسناد الذي تجده شرطة الولاية من السيد وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة وهيئة قيادة الشرطة، مؤكداً اضطلاع شرطة الولاية بكافة مهامها في حفظ الأمن وتحقيق الأمان والاستقرار.

سونا