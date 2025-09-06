وزارة المعادن تنفي توقيع أي اتفاقية استثمارية مع شركة ديب ميتالز

نفت وزارة المعادن في بيان لها اليوم ما تم تداوله بشأن توقيعها اتفاقية استثمارية مع شركة “ديب ميتالز” للتعدين بقيمة تتجاوز 277 مليون دولار، مؤكدة أن الخبر عارٍ من الصحة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنها لم توقع أي اتفاق أو مذكرة تفاهم مع شركة “ديب ميتالز” حتى تاريخ هذا البيان، ولم تلتزم باي التزام عقدي او قانوني تجاه اي جهة.

وفيما يلي تورد سونا نص البيان:

بيان صحفي

تناولت عدد من الجهات أن هنالك ثمة اتفاقية استثمارية بقيمة تتجاوز ال 277 مليون دولار تم توقيعها بين وزارة المعادن وشركة ديب ميتالز للتعدين وحيال هذا الخبر العاري من الصحة، تود الوزارة ان تبين الحقائق التالية:-

* ترحب حكومة السودان بتدفق رؤوس الاموال الوطنية والأجنبية وبخاصة من شركاء القطاعين العام والخاص في الدول الصديقة والشقيقة وتسعى وزارة المعادن على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار في قطاع المعادن.

* تشهد 14 ولاية في السودان استقرارًا تامًا وينتظم فيها كافة أنواع الاستثمار بصور مشجعة بما في ذلك الاستثمار في قطاع التعدين.

* أبدت شركة ديب ميتال – شانها شأن الشركات الأخرى – رغبتها في الاستثمار في قطاع التعدين في السودان، وبالطبع ستلتزم بالأسس والضوابط المرعية التي تنظم العمل الاستثماري في بلادنا بشقيه الوطني والأجنبي ، و تحرص حكومة السودان على التعاون اللصيق مع كافة الراغبين في الاستثمار في المجالات الحيوية في بلادنا معتمدة على مبدأ العدالة والشفافية في طرح الفرص الاستثمارية المتاحة للجميع وإخضاعها للشروط المنظمة لهذه العمليات دونما محاباة او مجاملة.

* لم توقع وزارة المعادن اي اتفاق او مذكرة تفاهم مع شركة ديب ميتالز حتى تاريخ هذا البيان ولم تلتزم باي التزام عقدي او قانوني تجاه اي جهة.

* تقدم وزارة المعادن الدعوة لشركات القطاع الخاص والعام على المستويين الحكومي والخاص وبالأخص للدول الصديقة والشقيقة وحثها على البحث في الفرص الاستثمارية المتاحة في السودان وفق الشروط الاستثمارية المعلنة، وستسعى وزارة المعادن لتسهيل الاجراءات لضمان انسياب رؤوس الأموال لاستغلال ثروات البلاد المتنوعة.

* ترحب حكومة السودان بكافة شركات الاستثمار الأجنبية، وبالشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في مجال التعدين في السودان على نحوٍ خاص، وذلك استنادًا للعلاقات الأزلية والمشتركات الكبيرة التي تربط بين شعبي البلدين، وهذا فضلًا عن اواصر الصداقة والتعاون والاحترام القائمة بين السودان ومصر..

* تنسق وزارة المعادن مع رصيفتها في جمهورية مصر العربية وعلى تفاهمات تهدف للحد من ظاهرة التهريب والنشاط الاقتصادي غير المنظم في مجال التعدين بما يخدم مصالح الشعبيين في البلدين الشقيقين.

* تبين الوزارة أن الجهات التي تحاول التشويش على هذه المساعي ، جهات مغروضة، تسعى للحد من استقطاب راس المال الأجنبي لخدمة أهداف التنمية في بلادنا، بل و تسعى بشكل حثيث لتخوين الجهود المبذولة من الدولة في سبيل جذب وتشجيع الاستثمار الوطنيّ والأجنبي لفائدة بلادنا وشعبها الابي. كما لا تعدو هذه المحاولات عن كونها محاولات يائسة ومتكررة ومفهومة لتثبيط الهمم وتخويف رؤوس الاموال من الدخول إلى سوق الاستثمار في السودان

* وإزاء الادعاءات التي تقف وراءها بعض تلك الجهات وادعت ان هنالك اتفاقًا قد وقع بين وزارة المعادن وشركة ديب متيالز ان تقدم ما لديها من الأدلة والبيانات التي توضح مدى مصداقية ادعاءاتها، وتدعو الوزارة تلك الجهات لتقديم تلك الأدلة وما يدعم ادعاءاتها للقضاء حتى تبت في هذا الأمر على نحو يحفظ للبلاد وللشعب حقوقه المكتسبة وان لا يتجاسر احدً مهما علا شأنه على التلاعب بمكتسبات الامة.

* في الختام؛ تتقدم وزارة المعادن بالشكر الجزيل لكل الحادبين على مصلحة الوطن وتصدوا للافتراءات المغرضة وحتى لا يقع العامة في فخ وشراك تلك الجهات، تدعو وسائل الإعلام كافة إلى الالتزام بالمصداقية وتحري الدقة، وأخذ الحقائق من مصادرها الرسمية بالوزارة . كما تجدد الوزارة تأكيدها بأن أبوابها ستظل مفتوحة أمام الإعلام لتمليكهم المعلومات الحقيقية.

إعلام وزارة المعادن

٦ سبتمبر ٢٠٢٥