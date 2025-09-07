الحبس والغرامة لامرأة اعتدت على سائق تاكسي في دبي

قضت محكمة الجنح في دبي بمعاقبة امرأة من جنسية دولة عربية بالحبس مدة شهر وغرامة 4000 درهم بعد إدانتها بالاعتداء على سائق سيارة أجرة، وإتلاف أجزاء من السيارة. وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهمة كانت تستقل سيارة أجرة، وانتابتها حالة غضب فحاولت خنق المجني عليه وهو على رأس عمله، وألحقت به إصابات عدة يمكن أن يشفى منها حسب التقرير الطبي في فترة تقل عن 20 يوماً.

كما أتلفت عمداً ذراع ممسحة السيارة، وعطلت زجاجها الخلفي وأحدثت ضرراً بمقود المركبة، وقدرت قيمة الأضرار بمبلغ 1470 درهماً.

وثبت من خلال التدقيق عليها أنها تقيم في الدولة وانتهت تأشيرتها ولم تتمكن من سداد الغرامة المقررة عليها نتيجة الإقامة بطريقة غير مشروعة.

