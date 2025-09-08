عاطل ينصب على المواطنين للاستيلاء على أموالهم بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بأسلوب إنتحال الصفة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بأسلوب إنتحال الصفة .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (سيارة – طبنجة صوت معدلة – 3 جهاز لاسلكى خاصين بأفراد أمن إدارى – قيد حديدى – 2 صورة بطاقة رقم قومى “مزورين”).

وبمواجهته اعترف بقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة وقيامه بتعديل بيانات بطاقة الرقم القومى من خلال أحد التطبيقات ، وأقر بإرتكابه عدد (4) وقائع نصب بذات الأسلوب وأن السيارة المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

صدى البلد