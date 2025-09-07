وزارة الصحة بالقضارف تدفع بقافلة صحية للاستجابة الطارئة لفيضان نهر الرهد

دفعت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف السبت بقافلة صحية عاجلة إلى وحدة ود الشاعر بمحلية الرهد، وذلك في إطار الاستجابة للأزمة الإنسانية التي خلفها فيضان نهر الرهد، والذي تسبب في أضرار واسعة بالمنطقة.

وأكد د. أحمد الأمين آدم، المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، التزام وزارته بتوفير كافة المعينات الصحية واللوجستية اللازمة لمعالجة آثار الكارثة، وضمان التدخل السريع للحد من تداعياتها الإنسانية والصحية.

من جانبه، أوضح د. أنور عثمان بانقا، مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة، أن غرفة الطوارئ الصحية بالولاية تلقت بلاغاً في الساعات الأولى من صباح اليوم حول فيضان النهر وتأثر قريتي ود الشاعر وكونه بمحلية الرهد.

مشيراً إلى أن فرق الاستجابة دخلت المنطقة وشرعت في حصر الخسائر وتنفيذ التدخلات الصحية المطلوبة.