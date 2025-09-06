سياسية

كباشي يتفقد متحرك الصياد

2025/09/06
كباشي
الفريق شمس الدين كباشي
تفقد عضو مجلس السيادة نائب القائد العام الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، متحرك الصياد.
شاهد الصور:
سونا

