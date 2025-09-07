وزير التعليم العالي: مسيرة التعليم العالي ماضية رغم التحديات

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بروفيسور أحمد مضوي موسى، خلال التنوير الصحفي رقم (31)، إن السودان يمر بلحظة تاريخية حيث واجه الوطن تحديات كبيرة، إلا أننا تمكنا من تجاوز أعتى الصعاب. محيياً صمود القوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة، مترحماً على أرواح الشهداء، ومتمنياً عاجل الشفاء للجرحى.

وقال سيادته إن مسيرة التعليم ماضية رغم التحديات، وأن التعليم العالي خسر الكثير جراء تمرد مليشيا الدعم السريع المتمردة. مشيراً إلى دور قطاع التعليم في النهوض بالوطن.

وأكد أن الوزارة وضعت خطة من ثلاث محاور: إعادة تشغيل واستقرار مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان من خلال تأهيل الجامعات والوحدات السكنية المتضررة، وتوفير مقرات بديلة للجامعات في المناطق التي تقع تحت سيطرة المليشيا المتمردة.

وأضاف أن المحور الثاني يرتكز حول بناء القدرات وتدريب هيئة التدريس بالداخل والخارج مع رعاية الطلاب وتنمية قدراتهم. والمحور الثالث هو أهمية التحول الرقمي والعمل على تطوير البحث العلمي ووضع ميزانية معتبرة للبحث العلمي والابتكار، وحماية الملكية الفكرية بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والتركيز على البرامج المتخصصة في التعليم الإلكتروني والهندسة.

وحيا الوزير جهاز المخابرات العامة الذي سهر على تأمين الشهادة السودانية حتى تكللت بالنجاح، وهو جهد مقدر.

محيياً جامعات دارفور التي واصلت دورها رغم التحديات التي تواجه البلاد نتيجة الحرب.

وأضاف إن الطلاب أغلى ثمرات البلاد، وأن تنمية قدراتهم تمثل أولوية خاصة عبر تهيئة البيئة التعليمية الخاصة بهم. مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتوفير فرص لأسر أبناء شهداء معركة الكرامة.

