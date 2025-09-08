تدهور الحالة الصحية للفنانة الكويتية حياة الفهد

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التعاطف والدعوات بالشفاء للفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، عقب نشر حسابها الرسمي على “إنستغرم” رسالة مؤثرة ناشدت جمهورها الدعاء لها.وجاء في المنشور تلاوة للآية الكريمة: «أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ»، مرفقة بدعاء: “نسأل الله الشفاء والعافية لأمنا الغالية حياة الفهد».

كما أُرفق النص بصورة حملت عبارة: «اللهم لطفك وشفاءك لكل مريض ينتظر منك الفرج»، ما أثار تفاعلاً واسعاً من جمهورها.وتدفقت مئات التعليقات التي عبرت عن المحبة والدعوات الصادقة، إذ وصفها كثيرون بأنها “أم الجميع”، مشيدين بتاريخها الفني الممتد لعقود وما تركته من بصمة بارزة في الدراما الخليجية والعربية.

وكانت حياة الفهد قد تعرضت في أغسطس الماضي لوعكة صحية استدعت دخولها المستشفى، حيث تخضع منذ ذلك الوقت لإشراف فريق طبي متخصص يتابع حالتها عن قرب. وأكد مقربون منها أن حالتها تشهد تحسناً تدريجياً، غير أن فترة العلاج لا تزال مستمرة.

