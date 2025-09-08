لخلل في الوسادة الهوائية قد يتسبب في إصابة خطيرة أو الوفاة.. استدعاء أكثر من 71 ألف مركبة هيونداي

أعلنت وزارة التجارة السعودية استدعاء 71,764 مركبة “هيونداي” طراز “Elantra / i30” موديل (2009 إلى 2011) لوجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق، قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة عند وقوع حادث، مما يتسبب في إصابة خطيرة أو الوفاة.

ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التوقف الفوري عن قيادة المركبة والتواصل مع الوكلاء المحليين لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

وحثت على التواصل مع الوكيل المحلي شركة الوعلان على الرقم المجاني (8001240401) وشركة المجدوعي على الرقم المجاني (8003040777)، وشركة ناغي على الرقم المجاني (8001240191) لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

ويمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa).

جريدة الرياض