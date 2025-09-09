كان سكران.. أجنبي يدهس صاحب شركة على الطريق بسيارته في القاهرة الجديدة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شاب أجنبي بعدما دهس صاحب شركة بسيارته على الطريق في القاهرة الجديدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق القاهرة الجديدة.

بالانتقال والفحص تبين إصابة صاحب شركة صدمه سائق سيارة أجنبي على الطريق وقيامه بالتوقف وسط الطريق.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتبين أنه كان سكران أثناء قيادة السيارة.

صدى البلد