📌محامٍ أميركي يحمل الاسم نفسه لمؤسس «فيسبوك» مارك زوكربيرغ يرفع دعوى قضائية

المحامي مارك إس. زوكربيرغ، المتخصص في قضايا الإفلاس في ولاية إنديانا، يقول إن حسابه الرسمي على «فيسبوك» تم تعطيله خمس مرات خلال ثماني سنوات، ما كبّده خسائر بمئات الدولارات من الأعمال