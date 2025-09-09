جرائم وحوادث

📌محامٍ أميركي يحمل الاسم نفسه لمؤسس «فيسبوك» مارك زوكربيرغ يرفع دعوى قضائية

2025/09/09
مارك
محامٍ أميركي يحمل الاسم نفسه لمؤسس «فيسبوك» مارك زوكربيرغ يرفع دعوى قضائية ضد شركة التواصل الاجتماعي، متهماً إياها بتعليق حسابه مراراً بدعوى «انتحاله شخصية مشهورة»
📌المحامي مارك إس. زوكربيرغ، المتخصص في قضايا الإفلاس في ولاية إنديانا، يقول إن حسابه الرسمي على «فيسبوك» تم تعطيله خمس مرات خلال ثماني سنوات، ما كبّده خسائر بمئات الدولارات من الأعمال
📌شارك زوكربيرغ مع وسائل إعلام محلية رسائل إلكترونية تلقاها من «فيسبوك» تتهمه بعدم استخدام «اسم حقيقي».. وأوضح أنه قدّم بطاقة هويته وعدداً من الصور الشخصية (سيلفي) في محاولة لإثبات هويته.
CNBC Arabia

