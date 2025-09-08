ارتفاع الدولار الجمركي إلى 2600 جنيه يعيد الجدل حول سياسات التسعير

كشفت مصادر مطلعة عن رفع قيمة الدولار الجمركي إلى 2600 جنيه، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية، باعتبارها عودة غير معلنة للعمل بسعر موازٍ لحساب الرسوم الجمركية.

يأتي ذلك رغم تأكيد وزارة المالية المتكرر أنه لا يوجد ما يُعرف بالدولار الجمركي بعد قرار إلغائه رسميًا في العام 2021، حين أُعلن عن توحيد سعر الصرف وربطه بسعر البنك المركزي. غير أن السلطات الجمركية تواصل تحديد قيمة مستقلة يتم تعديلها يدويًا على فترات متباعدة، ما يجعلها تظهر على شكل قفزات مفاجئة.

ويرى خبراء أن استمرار العمل بهذا النهج يعكس خللاً في ربط الأنظمة الجمركية بالأسعار الرسمية اليومية، كما يفاقم أعباء الاستيراد ويرفع تكلفة السلع على المواطن، في ظل تدهور القدرة الشرائية وتعدد أسعار الصرف في البلاد.

