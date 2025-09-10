ثقافة وفنون

أحمد السقا يثير الجدل بالتلميح لرغبته في الموت.. ويوجه رسالة لوالده الراحل: «انده عليا»

2025/09/10
أثار الفنان أحمد السقا حالة من الجدل بين متابعيه عبر «فيسبوك»، بعد نشره صورة نادرة تجمعه بوالده المخرج صلاح السقا.

وعلق أحمد السقا على الصورة بكلمات مؤثرة: «واحشني يا أبوصلاح.. انده عليا وقصر».

وتفاعل عدد كبير من جمهوره مع المنشور الذي حمل طابعًا إنسانيًا حزينًا، حيث علق أحد المتابعين قائلًا: «وأنت مستعد؟»، ليرد عليه السقا بكلمة قصيرة لكنها صادمة: «جدا».
التعليق أشعل موجة من الجدل والقلق بين المتابعين، معتبرين أن الفنان الكبير يعبر عن اشتياقه لوالده ورغبته في لقائه من جديد، فيما تمنى له آخرون الصحة وطول العمر.

2025/09/10