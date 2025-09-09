غرفة طوارئ الخريف بالقضارف تبحث تقييم الأوضاع بالقرى التي تأثرت بالسيول والفيضانات

ترأس المهندس جابر بابكر سليمان، مدير عام وزارة البنى التحتية ورئيس غرفة طوارئ الولاية، اجتماعاً طارئاً مع الغرفة الفنية للطوارئ. وتناول الاجتماع تقييم الأوضاع وما تم بالقرى التي اجتاحتها السيول والفيضانات بقرى نهر الرهد بود الشاعر.

واطمأن الاجتماع على التدخلات الميدانية التي نفذتها الغرفة الفنية والتدخلات التي تمت بالمناطق المتأثرة. كما تم في الاجتماع تحديد متطلبات المرحلة الثانية من الآليات والمعينات الإيوائية والغذائية والصحية اللازمة.

وكان الاجتماع قد أمن على العديد من الموجهات الداعمة لعمل اللجنة الفنية أثناء وبعد الكارثة، وخرج بالعديد من التوصيات المعينة لإنجاح موجهات الغرفة الفنية للطوارئ، فضلاً عن إعداد الخطط الاستباقية لوضع المعالجات الجذرية بمناطق الهشاشة .