ولاية الخرطوم تشرع في إعادة إعمار مشروعي السيلت والبان كوكو

شرعت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم في إعادة إعمار مشروعي السيلت والبان كوكو عقب التدمير الممنهج الذي لحق بهما من قبل المليشيا المتمردة.

قال ذلك (لسونا) دكتور سر الختم فضل المولى، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم، مبيناً أن بعض المنظمات أبدت رغبتها في إعادة الإعمار على رأسها منظمة الفاو العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح أن معظم المشاريع الزراعية والحيوانية بالولاية لحقها الخراب جراء التدمير من قبل المليشيا، مما جعلها تخرج من دائرة الإنتاج.

وذكر أن المساحات الزراعية بولاية الخرطوم تبلغ مليون و800 ألف فدان، مبيناً أن الولاية بها ثمانية مشاريع زراعية مروية وتشمل تلك المشاريع السيلت والعسيلات والبان كوكو والشعب و ود رملي والجموعية وأم مرضي وسوبا.