ريهانا بفستان وردي من لويفي وحذاء بوما في لوس أنجلوس

رصدت عدسات الكاميرا ريهانا في شوارع لوس أنجلوس بإطلالة ناعمة وعملية، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا بقيمة 2500 دولار من علامة Loewe، بتصميم مربع باللون الوردي من مجموعة ربيع 2025. جاء الفستان بقصة واسعة وبسيطة، أبرزت ملامح حملها في الأشهر الأخيرة بأناقة طبيعية، كما حملت حقيبة صغيرة من Goyard.

نسقت ريهانا الفستان مع حذاء Puma Speedcats بلون وردي فاتح، ما أضفى على الإطلالة طابعًا رياضيًا مريحًا. أضافت لمسة من التألق بمجوهرات لامعة، شملت ساعة Audemars Piguet Royal Oak بالذهب الوردي وقلادات من توقيع Marie Lichtenberg، Renato Cipullo وJil Sander.

وأكملت ريهانا اللوك بحقيبة يد صغيرة بنفس لون الفستان، مؤكدة مرة أخرى براعتها في تنسيق القطع والإكسسوارات حتى في الإطلالات اليومية.

