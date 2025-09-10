راغب علامة يرد على الهجوم: “أنا ما بحمل سلاح وما بقتل واحد يتكلم عليّ”

أثار تصريح راغب علامة جدلًا واسعًا بعد حديثه عن حملات الهجوم التي تعرض لها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه يواجه هذه الانتقادات بالقانون فقط، بعيدًا عن أي أساليب أخرى.

راغب علامة يكشف ما مرّ به حصريًا لـ ET بالعربي

خلال حديثه حصريا عبر ET بالعربي ، كشف راغب علامة عن تفاصيل ما مرّ به قائلًا:”أحدهم عمل عليّ حملة، ويا الله عالجمهور شو عامل فيي. لما وصلت لمرحلة التان لا أخلاقي على السوشال ميديا، شهر، شهرين، ثلاثة… بعدين لقيت جمهوري هجم ورد بنفس القوة”.

وأشار علامة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت مساحة مفتوحة للجميع، قائلاً: “السوشال ميديا زي شط البحر، شط الببليك يعني، بتشوفي أشكال وألوان. ولما يكون ما فيش رقابة، في بعض الناس بيسمحوا لنفسهم يطلعوا حقدهم على الناجح.”

ورغم كل ما يتعرض له من انتقادات وحملات، شدّد راغب على أنه لا يلجأ إلى الأساليب غير القانونية لمواجهة هذه الهجمات، موضحًا:”أنا ما بحمل سلاح وما بقتل واحد يتكلم عليّ. عندي القضاء والقانون، وأؤمن بالدولة وبالقانون، وطريقتي هي القانون.”

القانون سلاح راغب علامة

كما لفت إلى أن بعض الأشخاص يلجؤون إلى أساليب مختلفة تمامًا للدفاع عن أنفسهم، مضيفًا: “طريقة غيري ممكن تكون يبعد زعران… لكن أنا بالنسبة إلي القانون هو اللي بأخذ حقي، حتى لو أحيانًا القانون ما بيقدر ياخد حقي كامل.”

واختتم راغب تصريحاته بالتأكيد على صعوبة التعامل مع ما وصفه بـ”وسخات” السوشال ميديا، قائلًا:”مواقع التواصل صارت مليانة وسخات، حتى أنا بفترة قررت أشيل السوشال ميديا من حياتي وما أحمل غير التليفون.”

