رد قوي من رانيا محمود ياسين على تصريحات سلوم حداد

وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين ردًا حاسمًا على تصريحات الفنان السوري سلوم حداد، الذي سخر خلالها من طريقة نطق بعض الفنانين المصريين للغة العربية.

رانيا نشرت عبر حسابها على «إنستجرام» مقطعًا من مسلسل «رياح الشرق»، وعلقت قائلة:«اللغة العربية لعبتنا، متقولش كده تاني.. بلاش إحنا. مسلسل رياح الشرق واحد من أهم الأعمال التاريخية، ومتوفر كاملًا على يوتيوب للمهتمين بمتابعته

أثار الفنان السوري سلوم حداد جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية المصرية والعربية بعد تصريحاته الأخيرة التي شكّك فيها بقدرة الممثلين المصريين على إتقان اللغة العربية الفصحى.

وخلال مشاركته في إحدى الندوات، قال سلوم حداد إن «غالبية الممثلين المصريين لا يجيدون الفصحى»، مستثنيًا أسماء قليلة مثل الراحلين نور الشريف وعبد الله غيث.

وسخر سلوم حداد من طريقة نطق بعض الجمل، معتبرًا أن الأداء اللغوي غير سليم ويؤثر على قيمة العمل الفني.

التصريحات قوبلت بموجة انتقادات حادة من فنانين ونقاد مصريين من خلال تصريحات صحفية وعبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

