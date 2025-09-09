الكويت تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على دولة قطر

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للعدوان الغاشم الذي تعرضت له دولة قطر من قبل القوات الإسرائيلية، واصفة إياه بالانتهاك الصارخ للقوانين والأعراف الدولية.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي صادر اليوم، أن هذا الاعتداء يعد تهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها، وتقويضاً مباشراً للأمن والسلم الدوليين، داعيةً مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في صون الأمن والسلم الدوليين واتخاذ خطوات جادة وفعالة لوقف العدوان الإسرائيلي الممنهج على دول المنطقة.

وجددت الوزارة دعم دولة الكويت الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها دولة قطر للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، وصون سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

