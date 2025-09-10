بإطلالة صيفية.. شاهد ناهد السباعي تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ناهد السباعي، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت ناهد السباعي بإطلالة صيفية بألوان مبهجة مع تسريحة شعرها الكيرلي.

أحدث أعمال ناهد السباعي

وتستعد الفنانة ناهد السباعي لعام سينمائي استثنائي، من خلال مشاركتها في اثنين من أبرز الأفلام المرتقبة.

ناهد السباعي تشارك أحمد السقا بطولة فيلم “هيروشيما” إلى جانب نخبة من الممثلين وهم، ياسمين رئيس، حنان مطاوع، محمد دياب، عمرو عبد الجليل، وعلاء مرسي.

الفيلم من تأليف الكاتب أيمن بهجت قمر، وإخراج المخرج أحمد نادر جلال.

ويُتوقع أن يقدم الفيلم تجربة سينمائية مشوّقة وعميقة، تلعب فيها ناهد السباعي دوراً مركّباً يُبرز حضورها القوي وقدرتها اللافتة على تجسيد المشاعر والشخصيات.

في الوقت نفسه، تشارك ناهد في بطولة فيلم “السادة الأفاضل” مع محمد تايسون، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، وطه دسوقي. والفيلم من تأليف مصطفي صقر، وأحدث أعمال المخرج كريم الشناوي، المعروف بأسلوبه السينمائي الخاص وقدرته على تقديم قصص إنسانية نابضة بالتفاصيل.

صدى البلد