صورت صاحبة الفيلا بترقص.. التحقيق مع خادمة نيجيرية في الشيخ زايد

2025/09/10
تحقق النيابة العامة بالشيخ زايد مع خادمة نيجيرية اتهمها رجل أعمال بتصوير زوجته وصديقتها أثناء رقصهما في حفل عيد ميلاد بالشيخ زايد وأرسلت الفيديوهات إلى أقاربها بنيجيريا.

تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغا يتهم خادمة نيجيرية بتصوير مخدومتها وصديقتها أثناء رقصهن في عيد ميلاد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين أن خادمة نيجيرية قامت بتصوير مخدومتها وصديقتها أثناء رقصهن في عيد ميلاد بالشيخ زايد، وقامت بإرسال الفيديوهات إلى أقاربها في نيجيريا.

وألقى رجال قسم شرطة ثان الشيخ زايد القبض على الخادمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

