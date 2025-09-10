وزير الداخلية يتفقد مجَمع العميد عبدون سيد أحمد بقوات الجمارك بالخرطوم ويشيد بالجهود الكبيرة فى ترقية وتطوير العمل الطبى بقوات الجمارك

تفقد الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية الثلاثاء مجمع العميد عبدون سيد أحمد الطبي بقوات الجمارك

و اشاد خلال الزيارة بالمجهودات الكبيرة التى ظلت تضطلع بها إدارة المجمع فى ترقية وتطوير كافة الخدمات الطبية وتوفير الاجهزة والمعدات الطبية التى تسهم فى توفير العلاج وتوطينه بالداخل بعد ان تعرضت المقار الطبية لإستهداف ممنهج من المليشيا المتمردة ، مؤكدا ان كافة المؤسسات الطبية الشرطية سيتم تأهيلها وإعادة تشغيلها بإرادة وعزيمة لتقديم خدمات طبية متكاملة لمنسوبى قوات الشرطة والمواطنين وفق احدث الاجهزة والمعدات الطبية.

العقيد شرطة حقوقى ماجدة عثمان محمد مدير إدارة المجمع بقوات الجمارك اشارت الى الخطط الموضوعة لإعادة الاعمار وتجهيز وتوفير الإحتياجات لتشغيل عيادات الاطباء والاقسام الطبية المختلفة ، فضلا عن اقسام المعمل والصيدلية ومركز غسيل الكلى ، مشيرة الى توفير تلك الخدمات لمنسوبى قوات الجمارك والمواطنين.