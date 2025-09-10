الصحة العالمية تدرس كيفية زيادة الدعم للصندوق القومي للتأمين الصحي

بحث وفد رفيع من خبراء منظمة الصحة العالمية برئاسة د. هلا خضري نائب مدير المنظمة ومدير وحدة تطوير النظام الصحي بالمنظمة الدكتور عماد الدين اسماعيل، اليوم مع المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي الدكتور فاروق نور الدائم حول كيفية تعزيز الشراكة والتنسيق بين المؤسستين.

وقالت نائب مدير منظمة الصحة العالمية د. هلا خضري إن التنسيق مع التأمين الصحي وصل مراحل متقدمة.

وافادت ان منظمة الصحة العالمية تدرس كيفية مضاعفة الدعم للتأمين الصحي حتى يتمكن من انفاذ مهامه في ظل ظروف الحرب والكوارث الطبيعية والاوبئة التي ضربت البلاد اخيرا خاصة أمراض الخريف عطفا على توفير الأدوية خاصة الأمراض المزمنة.

بدوره اثنى المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي الدكتور فاروق نور الدائم على شراكة التأمين الصحي مع منظمة الصحة العالمية ووصفها بالمتميزة.

ونبه للجهود الكبيرة التي بذلها الصندوق في التعافي واستعادة الخدمات.