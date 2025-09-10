الأمين العام لجهاز الاستثمار تؤكد على أهمية الملتقيات الاستثمارية في جذب المستثمرين

أكدت الأمين العام لجهاز الاستثمار، أحلام مدني سبيل، أن تجربة الملتقيات الاستثمارية تهدف إلى تعزيز الجذب للاستثماري.

جاء ذلك لدى مخاطبتها الثلاثاء بقاعة مجمع دار الخير التنموي بكسلا الجلسة الافتتاحية للملتقى الثالث للاستثمار تحت شعار (ولاية معطاة وفرص استثمارية واعدة) بحضور عضو المجلس السيادي د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، واللواء م الصادق الأزرق، وعدد من ولاة الولايات، ووفود مركزية وولائية.

وقالت إن الملتقى الأول كان بالشمالية والثاني بنهر النيل، وهاهي كسلا تحتضن النسخة الثالثة، متمنية أن تكون الأفضل. وكشفت أن الجهاز القومي للاستثمار ماض في تنظيم هذه الفعاليات رغم ظروف الحرب، وأن جهاز الاستثمار عمل على تحديث القوانين واللوائح لحماية حقوق المستثمرين وتحديد التزاماتهم، مع منح الولايات صلاحيات واسعة، منها الإعفاءات، لتسهيل جذب الاستثمارات.

وتقدمت بالشكر لحكومة كسلا واللجان المنظمة، مؤكدة أن الاستثمار يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنويع الإنتاج وتشجيع القطاعات الزراعية وقطاع النقل وغيره.

وأعرب مفوض مفوضية الاستثمار والصناعة والسياحة بالولاية، دكتور عبد المنعم إدريس، عن ترحيبه باختيار كسلا لاستضافة الملتقى الثالث، وأكد على تجساء فجر جديد لواقع الاستثمار وفتح آفاق للمستثمرين عبر حزم متكاملة تسهل في جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لإقامة مشروعات تسهم في تطوير وتشجيع الاستثمار في كافة المجالات.