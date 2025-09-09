السودان يدين ويستنكر بأشد العبارات الهجوم الذي تعرضت له دولة قطر الشقيقة

تدين حكومة السودان بأشد العبارات الهجوم الذي تعرضت له دولة قطر الشقيقة، الأمر الذي يعد مخالفاً للقوانين والأعراف الدولية، وتعدِ سافر على سلامة الأراضي والسيادة الوطنية القطرية، كما ينسف هذا الاعتداء الجهود الجارية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

تعرب حكومة السودان عن تضامنها التام مع حكومة وشعب قطر الشقيقة، وتدعو لأهلها بالسلم والأمن والطمأنينة، كما تتطلع إلى أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه إدانة مثل هذه الاعتداءات الغاشمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقفها.

سونا