والي نهر النيل يشهد منافسات التراث الشعبي في مهرجان الكرامة الطلابي بالدامر

شهد والي ولاية نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، بالدامر مساء الإثنين، منافسات التراث الشعبي بين ست ولايات، ضمن فعاليات ختام مهرجان الكرامة الطلابي الذي ينظمه الصندوق القومي لرعاية الطلاب وتستضيفه ولاية نهر النيل.

وقدمت ولايات البحر الأحمر، والنيل الأزرق، وكسلا، والشمالية، والقضارف، ونهر النيل أعمالاً تراثية عكست ثراء التنوع الثقافي لأهل السودان.

وأعلن والي نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، تبرعه بـ (100) ثوب لمبدعات حواء اللائي شاركن في الأعمال الفنية في ليلة منافسات التراث الشعبي بين الولايات الست.

وقال وزير الثقافة والإعلام والاتصالات، الأستاذ مصطفى محمد الشريف، إن الأعمال التي قدمت تؤكد اهتمام طلاب السودان بالتراث الذي هو محل اعتزاز عند كل أهل السودان، لأنه مليء بالقيم وهو من ممسكات الوحدة الوطنية.

وأشار الشريف إلى التفاعل الكبير من قبل الحضور مع إبداعات كردفان، وكسلا، ودارفور، والنيل الأزرق، والشمالية، والقضارف، ونهر النيل.

وأكد دعم حكومة ولاية نهر النيل، بقيادة الوالي محمد البدوي عبد الماجد، لكل أعمال وأنشطة الصندوق القومي لرعاية الطلاب.

إلى ذلك، حيّا الأمين العام لصندوق رعاية الطلاب بولاية نهر النيل، أحمد محمد عبادي، القوات المسلحة وحكومة ولاية نهر النيل والطلاب المشاركين في هذه الفعاليات.