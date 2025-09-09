مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها بـ (69) مليون جنيه

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها شرطة ولاية القضارف لبسط الأمن والطمأنينة وحماية ممتلكات المواطنين تمكن فريق ميداني متخصص من مباحث الولاية من تحقيق إنجاز نوعي متمثل في تسديد البلاغ تحت المادة (174) من القانون الجنائي المدون بالقسم الشرقي وضبط متهمين اثنين واسترداد المصوغات الذهبية معروضات البلاغ في زمن قياسي وجيز وبالعودة لتفاصيل الضبطية تفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة انه بتاريخ 3/9/2025 تقدمت المواطنة (س، ع، ع) ببلاغ أفادت فيه بتعرضها لسرقة مجوهرات ذهبية من داخل منزلها وعقب تلقي البلاغ تحرك فريق ميداني متخصص من مباحث شرطة الولاية إلى مسرح الحادث و باشر التحريات الميدانية وجمع المعلومات بدقة عن معتادي الاجرام بدائرة الاختصاص بموجب ذلك تم تحديد هوية الجناة في فترة زمنية وجيزة وتنفيذ عملية كمين محكم أسفر عن ضبط المتهمين وبحوزتهم معروضات البلاغ متمثلة في عدد (2) أسورة كبيرة

و (3) غويشة متوسطة وعدد ( 8 غويشة صغيرة وتقدر قيمة المسروقات بحوالي (69) مليون و409 ألف جنيه سوداني ولازالت التحريات والجهود الميدانية مستمرة ا للعثور على متبقي المسروقات.

في ذات السياق وفي إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها شرطة محلية الرهد لمكافحة الجريمة تمكنت شعبة المباحث من الإيقاع بشبكة إجرامية تنشط في الاحتيال باستخدام أوراق مزورة تمثلت في شهادات فقدان وتوكيلات قانونية صادرة بغرض تقنين وبيع بابورات مسروقة ومن خلال جهود الرصد الميداني لنشاط الشبكة تمكن فريق الميدان من ضبط عدد أربعة بابورات تم بيعها بالإحتيال من خلال كمين محكم أسفر عن ضبط ثلاثة متهمين وعند إخضاعهم للتحقيق أقروا بالتهم المنسوبة إليهم فيما تواصل الشرطة جهودها لتعقب بقية عناصر الشبكة وقد تم إسترداد وابورين إثنين كمعروضات في البلاغ ولازالت الجهود مستمرة للبحث عن بقية المعروضات علي ضوء ذلك تم

إتخاذ إجراءات قانونية تحت المواد 68/100 بقسم شرطة الحواتة من جانبه

أمن مدير شرطة محلية الرهد علي جهود شعبة المباحث التي تمكنت من توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية التي تمثل تهديداً للإقتصاد المحلي وحقوق المواطنين مؤكداً أن هذه الإنجازات الأمنية جاءت بفضل المتابعة الدقيقة والتنسيق المحكم بين الأجهزة الشرطية الي ذلك أكد مدير شرطة ولاية القضارف دعم جميع برامج وخطط شرطة الولاية وتوفير جميع متطلبات تحقيق أهداف العملية الامنية والتي تمكن القوات من تأدية مهامها باحترافية ومهنية عالية مشدداً على أن شرطة الولاية لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة الأمن أو العبث بممتلكات المواطنين وأنها ستواصل عملياتها النوعية لإجهاض مخططات الشبكات الإجرامية.

سونا