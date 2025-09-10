ميسي يحقق إنجازا غير مسبوق في مسيرته

للمرة الأولى في تاريخه، نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب “التانغو” ومهاجم إنتر ميامي الأمريكي، في إنهاء التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 متصدرا قائمة الهدافين.

وبحسب شبكة Opta، سجل ميسي ثمانية أهداف في 12 مباراة، ليقود منتخب بلاده إلى صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية.

وجاء في المركز الثاني كل من البوليفي ميغيليتو والكولومبي لويس دياز برصيد سبعة أهداف لكل منهما.

وإلى جانب الأرجنتين، حسمت منتخبات الإكوادور وكولومبيا وأوروغواي والبرازيل وباراغواي تأهلها المباشر إلى المونديال، بينما ستخوض بوليفيا الملحق العالمي.

وكان ميسي قد تحدث في وقت سابق عن مستقبله الكروي قائلا: “لا أريد أن ينتهي كل هذا، لكنني أدرك أن تلك اللحظة تقترب. عندما يحين الوقت سأواجهه، أما الآن فسأواصل المضي قدما خطوة بخطوة، وأستمتع بكل يوم”.

يذكر أن اللاعب البالغ 38 عاما لم يحسم بعد قراره بشأن المشاركة في مونديال 2026، مؤكدا أن استمراره مع المنتخب يعتمد على حالته البدنية في ذلك الوقت.

روسيا اليوم