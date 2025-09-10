وزارة الطاقة والنفط تدين استهداف مليشيا أسرة دقلو الإرهابية منشآت الكهرباء والوقود بالخرطوم

أدانت اليوم وزارة الطاقة في بيان لها بأشد العبارات العمليات الإرهابية التي ظلت تقوم بها مليشيا الدعم السريع مستهدفة المنشآت الخاصة بوزارة الطاقة؛ حيث استهدفت صباح أمس كلاً من محطة كهرباء المرخيات بعدد من المسيرات، ومصفاة الخرطوم بعدد من المسيرات ركزت على مركز التحكم والعدادات وخزانات الغاز (LPG) وخطوط الوقود الرابطة محطة كهرباء قري 3، مما يؤكد أن هذه المليشيا الإرهابية تستهدف في المقام الأول المواطن السوداني من خلال تعطيل أهم الخدمات التي تتمثل في الكهرباء والوقود.

وفيما يلي تورد سونا نص البيان:

بيان صحفي

المليشيات الإرهابية تستهدف خدمات (الكهرباء والوقود) في المرخيات وقري 3 ومصفاة الخرطوم

تدين وزارة الطاقة بأشد العبارات العمليات الارهابية التي ظلت تقوم بها مليشيا الدعم السريع مستهدفة المنشآت الخاصة بوزارة الطاقة ؛ حيث استهدفت صباح أمس كلاً من محطة كهرباء المرخيات بعدد من المسيرات ؛ ومصفاة الخرطوم بعدد من المسيرات ركزت على مركز التحكم والعدادات وخزانات الغاز (LPG) وخطوط الوقود الرابطة محطة كهرباء قري3 ، مما يؤكد ان هذه المليشيا الارهابية تستهدف في المقام الأول المواطن السوداني من خلال تعطيل أهم الخدمات التي تتمثل في الكهرباء والوقود.

علماً ان وزارة الطاقة كانت قد شرعت في عمليات صيانة هذه المواقع تحديداً التي تم استهدافها صباح الامس لتوفير الخدمات الضرورية لمواطني ولاية الخرطوم.

و على ذات الصعيد استهدفت المليشيات الاسبوع المنصرم حقل ومطار هجليج بذات الطريقة مما ادى الى مقتل عدد خمسة أشخاص.

اعلام وزارة الطاقة

الأربعاء 10 سبتمبر 2025م