رئيس الوزراء يلتقي بمطار إسطنبول نائب وزير الخارجية التركي

التقى رئيس الوزراء د. كامل ادريس اليوم السبت بمطار اسطنبول الدولي في طريقه لنيويورك للمشاركة في اجتماعات مهمة بالامم المتحدة بالسيد السفير موسى كولال كايا نائب وزير الخارجية التركي الذي نقل له تحيات القيادة السياسية العليا في تركيا.

حضر القاء إلى جانب رئيس الوزراء مستشاري رئيس الوزراء وسفير السودان لدى انقرا والقنصل العام والمستشار الفني فيما حضر الى جانب نائب الوزير التركي السفير احمد يلدز، المندوب الدائم لتركيا في نيويورك، والسفير علي اولنار، مدير عام الادارة الافريقة بالخارجية التركية.

حيا رئيس الوزراء الرئيس رجب طيب أردوغان وفريق عمله ووصفه بالقائد الملهم للأمة وطلب نقل تحيات وشكر الشعب السوداني على الدور الكبير الذي قدمته القيادة السياسية والشعب التركي لأخوانهم في السودان خلال هذه الحرب.