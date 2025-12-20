سياسية
رئيس الوزراء يلتقي بمطار إسطنبول نائب وزير الخارجية التركي
التقى رئيس الوزراء د. كامل ادريس اليوم السبت بمطار اسطنبول الدولي في طريقه لنيويورك للمشاركة في اجتماعات مهمة بالامم المتحدة بالسيد السفير موسى كولال كايا نائب وزير الخارجية التركي الذي نقل له تحيات القيادة السياسية العليا في تركيا.
حضر القاء إلى جانب رئيس الوزراء مستشاري رئيس الوزراء وسفير السودان لدى انقرا والقنصل العام والمستشار الفني فيما حضر الى جانب نائب الوزير التركي السفير احمد يلدز، المندوب الدائم لتركيا في نيويورك، والسفير علي اولنار، مدير عام الادارة الافريقة بالخارجية التركية.
حيا رئيس الوزراء الرئيس رجب طيب أردوغان وفريق عمله ووصفه بالقائد الملهم للأمة وطلب نقل تحيات وشكر الشعب السوداني على الدور الكبير الذي قدمته القيادة السياسية والشعب التركي لأخوانهم في السودان خلال هذه الحرب.
على ذات الصعيد، دعا رئيس الوزراء الحكومة التركية للاستثمار والشراكة الثلاثية السودانية القطرية التركية في مشروع الهواد الزراعي أحد أكبر المشروعات الزراعية، بالاضافة إلى مشروع المطار الدولي الجديد والعاصمة الادارية والمدن الطبية الجديدة ومشروعات إسكان الشباب المنتجة، كما دعا الى اعادة جدولة الديون التركية المستحقة.
السيد نائب وزير الخارجية اشار إلى انعقاد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين قريباً، فضلاً عن ترفيع اللجنة العليا ليترأسها رئيس الوزراء د. كامل ادريس، من الجانب السوداني ومعالي السيد/ جودت يلمز ، نائب الرئيس التركي من الجانب التركي، كما دعا إلى ضرورة التواصل بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.
سونا