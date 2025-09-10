ذبحوا البطّة التي تبيض ذهباً، ولسّة بفتّشوا في مصارينها!

أمّا التحدّي الأكبر أمام جماعة تأسيس ورفاقهم في صمود، فهو الانتقال من عقليّة الاستحواذ إلى عقليّة الإنتاج وصناعة القيمة؛

المشكلة دي موجودة عندهم على كلّ المستويات؛

ففي القمّة بنلقى شخصيّات ما اتمرّست في امتهان مهن منتجة، في حدود علمي؛

وإنّما امتهنت العمل السياسي بمعناه العريض؛

أبداها من حميدتي، البنى ثروته ونفوذه على الحظوة اللقاها عند البشير؛

وبعد كدا مر عليهم واحد واحد، واسأل من صنعته؛

السؤال السأله احمد طه لخالد سلك: شغّال شنو، فضلاً عن العمل السياسي؛

عرمان شغّال شنو؟

التعايشي؟

حمدوك ذاته؟

أنا ما بسأل من شهاداتهم التخرّجوا بيها، وإنّما عن تجاربهم العمليّة في أنشطة منتجة، فيها ربح وخسارة، بروموشن وديموشن، عرض وطلب، تفاعل مع متغيّرات الحياة، الخ، بالقدر البخلق إحساس موضوعي بقيمة الأفراد والمؤسّسات في المجتمع المدني؛

بسأل عن منتوجهم البيحمل إسمهم؛

والغرض من السؤال دا ليس الانتقاص وإنّما لفت الانتباه للمشكلة البقول عليها دي؛

يعني في بلد مؤسّسة، زي بلاد أوروبا وللا الولايات المتّحدة، ممكن عادي تلاقي شخصيّات ما عندها تجارب زي البقول عليها دي تصل لمواقع نافذة ومؤثّرة: ما محتاج تعرف العربيّة شغّالة كيف عشان تقدر تسوقها؛

لــــــــــــكـــــــــــن؛

بيختلف الأمر كثيراً بالنسبة لتأسيس دولة غير موجودة أو استصلاح دولة معطوبة؛

عقليّة التعايشي الداير يركّب الناس عجلات زي ما شاف في أوروبا، ويخلّي زين تموّل المشروع دا عشان عندها عندهم قروش، دي ما عقليّة بتقدر تأسّس دكّان، خلّيه دولة!

مشكلة القيادة دي بتقابلها مشكلة مشابهة في القاعدة؛

الجنجويد قواعدهم بدويّة ما حضريّة؛

بتعتمد في حياتها على أنشطة زي الرعي، ما فيها “عمليّات” معقّدة، processes، لإضافة قيمة على ما تجود به الطبيعة؛

مرّة تانية بكرّر إنّه ليس القصد الانتقاص بأيّ حال من الأحوال؛

المكوّنات البدويّة دي عندها ميزاتها بكل تأكيد؛

وبتثري التنوّع بشكل كبير؛

لــــــــــــكـــــــــــن؛

صعب براها تقوّم دولة مدنيّة:

وإنّما بتحتاج تتخلط مع مجتمعات متمدّنة؛

والحاجة دي يمكنن تاخد جيل كامل عشان تثمر؛

ودي الحاجة الما صبر عليها حميدتي وهو يشكو من نفوذ أسامة داود ورفاقه من “رجال الأعمال”؛

الطريق العملي للحاجة دي إنّك تتزوّج بت احمد مكّي عبده، زي ما عمل مادبّو، وتجيب سلالة تجمع بين وعي المدينة وانتماء القبيلة؛

دي الطريقة البتشتغل، لكن الشفقة تطير!

الخلاصة: ذبحوا البطّة التي تبيض ذهباً، ولسّة بفتّشوا في مصارينها!

عبد الله جعفر