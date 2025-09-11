مزايا اللقاح الروسي المضاد للسرطان

أكد ألكسندر سيرياكوف، أخصائي الأورام، أن اللقاح الروسي الجديد المُصمم لعلاج السرطان يمكنه تقليل حجم الأورام، وإطالة عمر المريض، وتحقيق هدأة مستقرة للمرض قد تستمر لسنوات .

ويؤكد الأخصائي الروسي أن هذا اللقاح العلاجي يستخدم عادةً في المراحل المتقدمة من المرض، أي عندما ينتشر السرطان إلى أعضاء بعيدة عبر ما يُعرف بالنقائل. ويشير الدكتور سيرياكوف إلى أنه، وعلى الرغم من التقدم الكبير، لا يستطيع أي طبيب أورام في العالم أن يدّعي شفاءً تاماً من السرطان، لكن هذا اللقاح يُعد خطوة مهمة نحو تحسين نتائج العلاج.

وأوضح أن اللقاح يمكن أن يُحدث فرقاً حقيقياً من خلال:

إطالة العمر المتوقع للمرضى،

تحسين جودة حياتهم،

تقليص حجم الأورام،

تحقيق هدأة مستقرة للمرض قد تستمر لسنوات.

وأشار إلى أن اللقاح لا يزال في طور التحضير النهائي، ومن المتوقع أن يصبح متاحاً للاستخدام لشريحة واسعة من المرضى خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 سنوات.

من جهتها، أعلنت فيرونيكا سكفورتسوفا، رئيسة الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية الروسية، أن العلماء الروس نجحوا في تطوير هذا اللقاح، وأنه اجتاز بنجاح المرحلة ما قبل السريرية، والتي أثبتت فعاليته العالية وسلامته التامة.

وبذلك، يُعد هذا اللقاح خطوة واعدة في مواجهة السرطان، خاصةً للمرضى في المراحل المتقدمة، حيث يُقدم أملاً جديداً في تحسين الاستجابة للعلاج وتحقيق نتائج أفضل على المدى الطويل.

