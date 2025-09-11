طرق طبيعية لعلاج لدغات البعوض

تعد لدغات البعوض من المشكلات التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص.

ووفقا لما جاء في موقع goodrx نعرض لكم وصفات منزلية لعلاج لدغات البعوض في الصيف.

صودا الخبز

يمكنك وضع صودا الخبز على لدغات الحشرات لتخفيف الحكة.

تساعد صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم) على معادلة الحمض الناتج عن اللدغة.

إليك كيفية صنع معجون صودا الخبز في المنزل:

قومي بخلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع الماء حتى تحصل على عجينة.

ضعي العجينة على لدغة الحشرة واتركيها لمدة 10 دقائق.

بمجرد انقضاء الـ 10 دقائق، اشطفيه.

معجون صودا الخبز علاج منزلي سهل وآمن للدغات الحشرات ويمكنكِ استخدامه عدة مرات يوميًا.

غسول الكالامين

غسول الكالامين ، مثل صودا الخبز، يُعادل الحموضة التي تُنتجها لدغات الحشرات. لتخفيف الحكة، ضع غسول الكالامين على لدغات الحشرات باستخدام قطعة قطن عدة مرات يوميًا.

يمكنك استخدام غسول الكالامين للأطفال فوق سن الثانية.

كمادات باردة

الكمادات الباردة تخفض حرارة الجلد، مما يقلل التورم ويهدئ الأعصاب المسؤولة عن الحكة. حضّر كمادة باردة بلف كيس ثلج بمنشفة أو شطف قطعة قماش بالماء البارد ويمكنك وضع الكمادة الباردة على الجلد لمدة 5 إلى 10 دقائق في كل مرة.

معجون الشوفان

دقيق الشوفان ليس مجرد فطور مغذٍّ، بل هو مُهدئ قوي للبشرة.

يحتوي دقيق الشوفان على مركبات تُسمى أفينانثراميدات ، وهي مركبات طبيعية مضادة للالتهابات، ويمكنها إيقاف حكة لدغات الحشرات بسرعة وعند خلطه بالماء لتكوين عجينة، يمكن وضع دقيق الشوفان مباشرةً على لدغات البعوض أو الحشرات لتقليل الحكة وتهدئة البشرة المتهيجة.

إذا كنت تعانين من لدغات الحشرات بكثرة أو كنت تبحثين عن علاج أكثر فعالية، يمكنك أيضًا تجربة حمام الشوفان.

ما عليك سوى وضع كوب من الشوفان العادي غير المنكه في حمام دافئ، ثم الاسترخاء فيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة كما إنها طريقة لطيفة وفعالة لتخفيف لدغات الحشرات دون الحاجة إلى أي علاجات باهظة الثمن.

