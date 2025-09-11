بفستان مجسم.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة صيفية جذابة.

وظهرت هنا الزاهد ، بأطلالة لافتة مرتدية فستان مجسم طويل باللون الاسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت هنا الزاهد ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد هنا الزاهد ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

صدى البلد