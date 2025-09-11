وزير الزراعة والري يبحث مع السفير السعودي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الزراعي

بحث وزير الزراعة والري د. عصمت قرشي الاربعاء بمكتبه مع السفير علي بن حسن جعفر سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان سبل التعاون في المجالات الزراعية.

ثمن الوزير جهود حكومة المملكة العربية السعودية في دعم البلاد ومواقفها الراسخة في قضايا التنمية والسلام والأعمار وفي كل الدول العربية والإسلامية، مما جعلها في مقدمة الركب قائدة لمسيرة الأمة.

ودعا إلى تفعيل اللجنة الوزارية السودانية السعودية المشتركة والاتفاقيات السابقة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية وإلى ترقية الاستثمارات والشراكات بين البلدين، مقترحاً قيام ملتقى استثماري سوداني سعودي يضم القطاع الخاص وذلك للمساهمة في توطين مدخلات الإنتاج الزراعي ونقل التقانات، حيث تتميز المملكة بموقعها الاستراتيجي الذي يعتبر بوابة للعديد من دول العالم.

وتقدم قرشي بالشكر للمملكة العربية السعودية على مساهمتها في حل مشكلة الشرب بالعديد من الولايات السودانية والمنحة السعودية التي نفذت العديد من برامج حفر الآبار لمياه الشرب في ولايات كردفان ودارفور.

وأمن الجانبان على ما تم في مذكرات التفاهم في مجال الغابات والاستثمار في الصمغ العربي، واتفقا على إمكانية إقامة مشاريع استثمارية وشراكات في مجالات مختلفة تتعلق بالمياه وتوحيد جهود مكافحة الآفات وإنشاء مراكز تدريبية مشتركة ووضع برنامج حلول متكاملة لصغار المزارعين.

وشكر سعادة الوزير سفير خادم الحرمين الشريفين وحكومته لدعمها لقطاع الزراعة والري في حكومة الأمل.