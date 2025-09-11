البعض يدعو إلى التمسك بذكر اسم مليشيا الدعم السريع وعدم استخدام اسم “حكومة تأسيس” في وصف العمليات العسكرية التي تقوم بها المليشيا. وهو رأي وجيه.

ولكن من ناحية أخرى تتحمل ما تسمى حكومة تأسيس بمكوناتها المختلفة كل الجرائم التي تقوم بها مليشيا الدعم السريع ضد المواطنين. ويجب أن يرتبط اسم حكومة تأسيس بهذه الجرائم، فهي شريك أساسي للمليشيا في كل جرائمها ضد المواطنين العزل. إذا كانوا يريدون أن يتبنوا هجمات المسيرات ضد الأهداف العسكرية والمدنية فهم شركاء للمليشيا أساسا. ولكنهم يتحملون معها كذلك المسئولية عن كل الجرائم التي تقوم بها ضد المدنيين وضد الأسرى من العسكريين كذلك.

الدعم السريع مليشيا همجية إجرامية بلا أخلاق وبلا ضوابط لا فرق بينها وبين المجموعات الإرهابية وعصابات المخدرات، ولا يمكن لأي سياسي عنده الحد الأدنى من الحس السليم أن يتورط بطوعه مع مليشيا كهذه بغض النظر عن القوى الخارجية التي تدعمها.



حليم عباس