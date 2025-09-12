غذاء «البحر الأبيض» يقلل من الزهايمر بنسبة 35 %

أظهرَت دراسة جديدة، أنَّ الالتزام الوثيق بنظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي يقلِّل من خطر الإصابة بالخرف (الزهايمر) بنسبة لا تقل عن 35% لدى الأشخاص الذين يحملون نسختين من جين APOE4، أحد العوامل الرئيسة التي تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.الدراسة نُشرت في مجلة Nature، العلميَّة البريطانية، وأكَّدت أنَّ أكثر من 5700 شخص لمدة 34 عامًا، اتَّبعوا هذا النظام، قلَّلوا جميعًا من خطر الإصابة بالخَرَف».

يعتمد هذا النظام الغذائي على التالي:- تناول الأطعمة النباتية والبقوليات

– القليل من اللحوم الحمراء والحلويات

– تناول الخضراوات والفاكهة والمكسرات

– تناول الأسماك وزيت الزيتون

– ممارسة الرياضة يوميًّا

– التواصل الاجتماعي المنتظم

