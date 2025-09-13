كشف ملابسات تداول فيديو يظهر خلاله تشبث شخص بسيارة حال سيرها بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله تشبث أحد الأشخاص بسيارة حال سيرها بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة والشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (قائد السيارة، ومقاول)، وبسؤالهما قررا بوجود خلافات مالية بينهما حول توريد عماله للقيام بأعمال بوحدة سكنية تحت الإنشاء، وحال انصراف الأول تشبث الثاني بالسيارة واستمر بالسير بها وعقب توقفه بالسيارة اتفقا على إنهاء الخلاف المالي بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

