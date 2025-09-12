الطوف المشترك: عدد (770) أجهزة كهربائية مختلفة وعدد (73) موتراً و(72) متهماً

أعربت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها الخميس برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان عن تقديرها للجهود التي قام بها المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول حقوقي أمير عبدالمنعم إبان عمله مديراً لشرطة ولاية الخرطوم.

كما رحبت اللجنة بتعيين اللواء حسين نوية مديراً لهيئة أمن ولاية الخرطوم.

فيما أدانت اللجنة استهداف المليشيا المتمردة للمنشآت المدنية والمرافق الخدمية.

في السياق استمعت اللجنة إلى التقرير الأمني والجنائي الذي أشار إلى انخفاض معدلات الجريمة وأن أغلب البلاغات المسجلة كانت تتعلق بالمال والسرقات.

كما وقف الاجتماع على نتائج حملات الطوف المشترك التي ضبطت عدد (770) أجهزة كهربائية مختلفة وعدد (73) موتراً و(72) متهماً ، فيما تمكنت الشرطة العسكرية من القبض على عدد (149) موتراً مخالفاً لأمر الطوارئ وتمت مصادرتها على الفور.

كما أشاد الاجتماع بجهود الخلية الأمنية التي تمكنت من القبض على عدد كبير من المتعاونين.

كما وقف الاجتماع على حملات ضبط الوجود الأجنبي، واتخذ الاجتماع عدداً من الخطوات الداعمة منها تكوين لجنة لهذا الغرض وإشراك الطوف المشترك في الحملات والدفع بقوات إضافية لتعزيز الحملات.