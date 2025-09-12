بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي افتتاح مراكز صحية بولاية الخرطوم

تم الخميس افتتاح مركز صحي السروراب ومركز صحي أم دوم بولاية الخرطوم ضمن سبعة مراكز متكاملة يتم افتتاحها بعدد من ولايات السودان بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال دكتور عصمت مصطفى يوسف ممثل وزارة الصحة ولاية الخرطوم إن المراكز بها كل متطلبات الرعاية الصحية وهي أشبه بالمراكز المرجعية، مشيداً بمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية التي قدمت الدعم باستمرار قبل الحرب وبعدها، وأن ولاية الخرطوم بعد دحر المليشيا تحتاج إلى تهيئة البيئة الصحية حتى تعود كما كانت.

وأضاف إن هذه المراكز هي للرعاية الصحية الأساسية وهي تقديم كل ما من شأنه التوعية للمواطنين، وأن المناطق المستهدفة لم يكن بها الخدمة سابقاً .

من جانبه قال لوكا ليباسى مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للصحة إنهم شركاء منذ أمد طويل مع وزارة الصحة الاتحادية.