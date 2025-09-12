بارا..

طرد مليشيا آل دقلو الارهابية ومرتزقتها من منطقة بارا حدث مهم ، وله دلالاته العسكرية والاجتماعية ، واول ما ينبغي الإشارة له ، أن بارا مجتمع ومنطقة واسعة التمدد والانفتاح ، فهى تشمل سيالة وأم قرفة وجبرة وجريجخ وأم بادر وأم دم حاج احمد وحتى زريبة الشيخ البرعي ، وهى تمثل مجتمعات مختلفة من تنوع بارا والركابية هناك ودار حامد والكبابيش والكواهلة والجوامعة والمجانين والهوارير وغيرهم من أبناء المنطقة ، وقد حاصرتهم المليشيا وضيقت عليهم وعاثت في الأرض الفساد..

وثالثاً ، فإن تحرير بارا يعني تحرير طريق الصادرات وانسياب الحركة ما بين كردفان وامدرمان ، وهذا حدث مهم ، وتاثيره بالغ الدلالة..

وعسكرياً ، فإن تحرير بارا يعني بالضرورة ، تأميناً أكبر لولاية الخرطوم ، فقد تجمعت بعض بقايا مليشيا آل دقلو الارهابية المنسحبة من أمدرمان في هذه المنطقة ، وخاصة قوات مرتزقة جنوب السودان ، مع بعض ابناء الرزيقات المنسحبين من احياء الصالحة ، وليس أمامهم الآن أى مناطق ارتكاز سوى الخوي أو النهود ، وتلك مرحلة اخرى..

وتحرير بارا يعني تأمين أكبر لمدينة الأبيض ، فقد كانت مخططات المليشيا المجرمة التركيز عليها بالحصار ، ووردت مخاوف اخرى من هجمات ارتدادية ، وأكثر من ذلك فإن فضاء المنطقة اعطي المليشيا خاصية المناورة في المنطقة على سعتها ،

وثالث الإشارات أن انكسار المليشيا المجرمة يعني تمدد أكبر وانفتاح للقوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة والمستنفرين لتكثيف تحركاتهم في محاور متقاربة المسارات ، واسناد بعضها بعضاً وكانت بارا اخر معاقل المليشيا المتقدمة في كردفان.. ولهذا ربما يعاودون الكرة من بعض ارتكازاتهم القريبة لمهاجمة المدينة مرة أخرى ، وهذا تدبير كسيف ، لأن قوة المليشيا المتوحشة المدحورة من أمدرمان لا يمكن لها الثبات في معارك مفصلية..

وسيكون تركيز القيادة العسكرية الآن على دارفور بإذن الله، وبداية بالفاشر..

قد تكون هذه المعركة مدخلاً لبعض قيادات المليشيا من ابناء كردفان الكبري لإعادة قراءة وتقييم المشهد قبل فوات الاوان ، هناك ضرورة لدعوات وخطابات وتواصل فاعل مع أبناء المنطقة..

حفظ الله البلاد والعباد

د.ابراهيم الصديق على

12 سبتمبر 2025م..